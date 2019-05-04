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Боруссія не втримала перемогу з Вердером і майже втратила шанси на чемпіонство

Сьогодні 22:08 267 0
Боруссія не втримала перемогу з Вердером і майже втратила шанси на чемпіонство

Сьогодні, 4 травня, дортмундська Боруссія не втримала комфортну перевагу 0:2 в матчі 32 туру німецької Бундесліги проти Вердера.

Вже у першому таймі "джмелі" вели в рахунку 2:0, однак наприкінці поєдинку господарі змогли відновити паритет.

Тепер розрив між Баварією і Боруссією в чемпіонаті складає 4 очка за два тури до кінця турніру.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

32 тур

4 травня

Вердер - Боруссія Д (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Пулішич, 0:2 - 41 Алькасер, 1:2 - 70 Мьохвальд, 2:2 - 75 Пісарро

Нагадаємо, Баварія переграла Ганновер, Боруссія розписала мирову з Гоффенгаймом. Результати матчів 32 туру Бундесліги.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче запросити тренера Аякса.

Джерело - Чемпіон.

#Боруссія, #Баварія, #Бундесліга
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