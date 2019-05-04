У 32 турі німецької Бундесліги Майнц протистояв РБ Лейпцигу.
Команди сильнішого не виявили, зате порадували вболівальників чималою кількістю голів. Матч завершився з рахунком 3:3.
Актуально: Азар анонсував перехід у дортмундську Боруссію
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
32 тур
3 травня
Майнц — Лейпциг 3:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 20 Клостерманн, 0:2 - 32 Клостерманн, 1:2 - 43 Онісіво, 1:3 - 49 Вернер, 2:3 - 67 Ніакате, 3:3 - 83 Матета.
Нагадаємо, гравець Баварії може перейти в Ювентус.
Джерело - Чемпіон.