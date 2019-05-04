Матч Бундесліги не був сумний

У 32 турі німецької Бундесліги Майнц протистояв РБ Лейпцигу.

Команди сильнішого не виявили, зате порадували вболівальників чималою кількістю голів. Матч завершився з рахунком 3:3.

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Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

32 тур

3 травня

Майнц — Лейпциг 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 20 Клостерманн, 0:2 - 32 Клостерманн, 1:2 - 43 Онісіво, 1:3 - 49 Вернер, 2:3 - 67 Ніакате, 3:3 - 83 Матета.

Нагадаємо, гравець Баварії може перейти в Ювентус.

Джерело - Чемпіон.