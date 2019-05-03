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Суркісу треба подякувати за те, що не кинув Динамо - Єзерський

Вчора 23:25 564 0
Суркісу треба подякувати за те, що не кинув Динамо - Єзерський
Володимир Єзерський

Динамо й досі є конкурентом Шахтаря в УПЛ завдяки президенту клубу Ігору Суркісу.

Про це розповів головний тренер збірної України U-17 Володимир Єзерський.

"Хочу віддати належне Ігорю Суркісу. Можливо, у нього сьогодні не найкращі часи з фінансової точки зору, але він не кинув команду, не продав її, не віддав, а намагається робити все, щоб команда була гідним суперником для Шахтаря в чемпіонаті України.

І бачимо, що Динамо до останнього бореться за чемпіонство. Це два локомотива нашого чемпіонату. Так було 20 років тому, так було 10 років тому, так є і зараз", - сказав Єзерський.

Нагадаємо, що Суркіси готують судовий позив до Порошенка.

Раніше Суркіс повідомив, що хоче зберегти Циганкова в команді.

Джерело - Terrikon.

#Динамо, #Суркіс, #Єзерський, #Шахтар
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