Суркісу треба подякувати за те, що не кинув Динамо - Єзерський

Динамо й досі є конкурентом Шахтаря в УПЛ завдяки президенту клубу Ігору Суркісу.

Про це розповів головний тренер збірної України U-17 Володимир Єзерський.

"Хочу віддати належне Ігорю Суркісу. Можливо, у нього сьогодні не найкращі часи з фінансової точки зору, але він не кинув команду, не продав її, не віддав, а намагається робити все, щоб команда була гідним суперником для Шахтаря в чемпіонаті України.

І бачимо, що Динамо до останнього бореться за чемпіонство. Це два локомотива нашого чемпіонату. Так було 20 років тому, так було 10 років тому, так є і зараз", - сказав Єзерський.