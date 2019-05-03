Суркісу треба подякувати за те, що не кинув Динамо - Єзерський

Динамо й досі є конкурентом Шахтаря в УПЛ завдяки президенту клубу Ігору Суркісу.
Про це розповів головний тренер збірної України U-17 Володимир Єзерський.
"Хочу віддати належне Ігорю Суркісу. Можливо, у нього сьогодні не найкращі часи з фінансової точки зору, але він не кинув команду, не продав її, не віддав, а намагається робити все, щоб команда була гідним суперником для Шахтаря в чемпіонаті України.
І бачимо, що Динамо до останнього бореться за чемпіонство. Це два локомотива нашого чемпіонату. Так було 20 років тому, так було 10 років тому, так є і зараз", - сказав Єзерський.
Нагадаємо, що Суркіси готують судовий позив до Порошенка.
Раніше Суркіс повідомив, що хоче зберегти Циганкова в команді.
Джерело - Terrikon.