Генсек ФФУ відзначив ключову роль Павелка у позитивному результаті по справі Мораеса

Заслуга президента ФФУ Андрія Павелка у справі Мораеса була ключовою.
Про це розповів генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.
"Звичайно, це перемога всього українського футболу. І команди юристів, і президента ФФУ, який активно займався справою.
Більш того, він вчора був присутній на засіданні, активно виступав, мав заключне слово, намагався всіма можливими аргументами переконати дисциплінарний орган, що абсолютно прозоро і правильно згiдно з українським та швейцарським законодавствами ця процедура пройшла.
Це заслуга всієї команди, всі були зацікавлені, доклали максимум зусиль, у тому числі, роль президента ФФУ була ключовою", - розповів Запісоцький.
Нагадаємо, що Україну не будуть карати за натуралізацію Мораеса.
Раніше Запісоцький розповів, скільки тривав розгляд справи Мораеса.
Джерело - Футбол NEWS.