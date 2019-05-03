Генсек ФФУ відзначив ключову роль Павелка у позитивному результаті по справі Мораеса

Заслуга президента ФФУ Андрія Павелка у справі Мораеса була ключовою.

Про це розповів генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

"Звичайно, це перемога всього українського футболу. І команди юристів, і президента ФФУ, який активно займався справою.

Більш того, він вчора був присутній на засіданні, активно виступав, мав заключне слово, намагався всіма можливими аргументами переконати дисциплінарний орган, що абсолютно прозоро і правильно згiдно з українським та швейцарським законодавствами ця процедура пройшла.

Це заслуга всієї команди, всі були зацікавлені, доклали максимум зусиль, у тому числі, роль президента ФФУ була ключовою", - розповів Запісоцький.