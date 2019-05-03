Лідер Львова готовий виступати за Динамо чи Шахтар - Жилмар

Форвард ФК Львів Бруно Дуарте став одним з найкращих нападників УПЛ.

Таку думку висловив екс-головний тренер ФК Львів Жилмар.

"Мені подобається цей нападник, він прекрасно проявив себе в цьому сезоні. Ми бачимо, що Бруно вже зовсім адаптувався. Спочатку йому було дуже важко. "Львів" - його перший клуб за межами Бразилії. Я за ним спостерігаю і можу сказати, що він - один з кращих нападників, які грають зараз в українському чемпіонаті.

У нього точно будуть шанси забити в матчі з Шахтарем. Цей футболіст вже готовий грати в клубах рівня Шахтаря або Динамо. Його чекає великий трансфер, якщо не в ці клуби, то в один із зарубіжних. Він дуже хороша людина і талановитий гравець", - сказав Жилмар.