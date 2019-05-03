Роналду: Люди з дробовиком чекають, коли Кріш промахнеться

Нападника Ювентуса Криштіану Роналду люди асоціюють з відсутністю проблем.

Про це розповів сам португалець.

"Чи вважають мене роботом? Я не думаю, що люди думають, що я робот. Але вони бачать мене як людину, у якої ніколи не може бути проблем, який ніколи не може засмучуватися, ніколи не може турбуватися.

Люди асоціюють мене з успіхом, грошима і відсутністю проблем. Як може бути Криштіану засмучений, якщо у нього є мільйони? Потрібно розуміти, що люди не думають так само, як ти, вони не переживають ті ж самі моменти, їх культура не виходить за рамки того, що їм дозволено.

Але я це розумію. Я знаю, що є люди, які з дробовиком чекають, коли Кріш промахнеться з пенальті або не заб'є у вирішальному матчі. Але це частина життя, я повинен бути готовий. Я багато років готовий", - сказав Роналду.