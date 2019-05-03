Чемпіонат Києва з міні-футболу переглянула чимала кількість глядачів.

Про це заявив президент федерації міні-футболу Києва Сергій Харченко на власній сторінці у Facebook.

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"Загальна аудиторія міні-футболу на ТВ за сезон 2018/2019 ~ 580 тис. глядачів! 33 652 глядачі дивились наживо 27 квітня на ТБ матчі КМБ-Альта та Гріффін-Ковальска фінального туру чемпіонату Києва 2018/2019! МістоСпорту та федерація міні-футболу Києва за підтримки телеканалу ХSPORT створили ТВ-продукт! 56 матчів за сезон із них 46 трансляцій із них ~75% в прайм-тайм!", - написав Харченко.