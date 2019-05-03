Клуб Конопляни отримає нового тренера?

Екс-головний тренер Гаддерсфілда Девід Вагнер близький до призначення на пост головного тренера Шальке.

Про це повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, 47-річний фахівець домовився про контракт з керівництвом німецького клубу. Вагнер працював у Гаддерсфілді з 2015 до 2019 року. Під його керівництвом клуб піднявся з Чемпіоншипа в АПЛ, де провів два сезони.

За підсумками сезону-2018/19 Гаддерсфілд покине Прем'єр-лігу.

Нагадаємо, в останньому мачі Шальке переграв Боруссію.

Джерело - Sky Sports.