Поворознюк: Ми випереджаємо графіки будівництва стадіону

Арену можуть навіть звести раніше

Президент Інгульця назвав умови, за яких пришвидшиться будівництво стадіону.

Про це він розповів у інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

"Всі питають, коли ж ми побудуємо стадіон. Все залежить від команди. Якщо вона виграє Кубок України, повірте мені, знайду підживлення, ресурси, щоб швидко побудувати. Вже не семимильними кроками, а будемо швидко будувати. Сьогодні ми навіть випереджаємо графіки будівництва. Бог і час нас розсудить", - сказав Поворознюк.

Нагадаємо, Інгулець пробився до фіналу Кубка України та зіграє з Шахтарем.

Нещодавно президент клубу розповів про підготовку до матчу з гірниками.

Джерело - Інгулець.