Поворознюк: Ми випереджаємо графіки будівництва стадіону

Президент Інгульця назвав умови, за яких пришвидшиться будівництво стадіону.
Про це він розповів у інтерв'ю клубному YouTube-каналу.
"Всі питають, коли ж ми побудуємо стадіон. Все залежить від команди. Якщо вона виграє Кубок України, повірте мені, знайду підживлення, ресурси, щоб швидко побудувати. Вже не семимильними кроками, а будемо швидко будувати. Сьогодні ми навіть випереджаємо графіки будівництва. Бог і час нас розсудить", - сказав Поворознюк.
Нагадаємо, Інгулець пробився до фіналу Кубка України та зіграє з Шахтарем.
Нещодавно президент клубу розповів про підготовку до матчу з гірниками.
Джерело - Інгулець.