Гравець травмувався у грі з Барселоною

Стали відомі строки відновлення півзахисника Ліверпуля Набі Кейта.

Про це повідомляє Goal.com.

24-річний гвінеєць отримав пошкодження в першому таймі першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з Барселоною.

За інформацією видання, Кейта отримав травму паху і не зможе взяти участі в останніх матчах АПЛ у поточному сезоні. Він може встигнути відновитися до фіналу Ліги чемпіонів, якщо Ліверпуль туди вийде. Матч відбудеться 1 червня.

Травма не завадить футболістові взяти участь у Кубкові африканських націй цього літа. Збірна Гвінеї почне турнір матчем проти Мадагаскару 22 червня.

Нагадаємо, уболівальники Ліверпуля влаштували дебош у Барселоні.

Джерело - goal.com.