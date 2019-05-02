Відбулося засідання КДК УЄФА по справі Мораеса

Сьогодні, другого травня, Відбулося засідання КДК УЄФА щодо справи натуралізації нападника Шахтаря Жуніора Мораєса. Очікується, що офіційне рішення у цій справі буде оголошене 3 травня.

Про це повідомляє footboom.

За інформацією видання, прогнози не надто оптимістичні, тому українським вболівальникам варто хвилюватись. Представники Федерацій Португалії і Люксембургу вміло оперували українським законодавством та повідомили, що їх консультували фахівці з України.

Нагадаємо, федерації національних команд Португалії та Люксембургу поскаржились в УЄФА щодо ймовірних порушень при натуралізації Жуніора Мораєса.

У найгіршому випадку, команді Шевченка можуть зарахувати 2 технічні поразки у матчах з вищевказаними збірними.

Джерело - FootBoom.