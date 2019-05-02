Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард заявив, що хотів би пограти в одній команді з лідером Ювентуса Кріштіану Роналду.

Про це він розповів порталу Mirror.

"Було б здорово, якби Манчестер Юнайтед купив Роналду. Кріштіану - один з кращих футболістів в світі вже більше 10 років. До того ж він уже грав тут, так що легко влився б у колектив. Я ріс, спостерігаючи за його грою в Манчестер Юнайтед, це було неймовірно. Так що його повернення порадувало б мене, було чудово пограти разом з ним", - сказав Лінгард.