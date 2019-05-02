Агент нападника Динамо Владислава Супряги Іван Пироженко розкритикував київський клуб за недостатню кількість ігрової практики свого клієнта.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Що таке шанс у Динамо і як його звуть?, Один з найкращих гравців чемпіонату Європи U-19, Людина, за яким ганялися Манчестер Сіті й Аякс, Напевно, Владислав Супряга його отримає тільки лише після того, коли головний тренер Динамо спробує в ролі нападника голкіпера Дениса Бойка, Що не так з розвитком молодих талантів в Україні?