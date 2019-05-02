Агент нападника Динамо Владислава Супряги Іван Пироженко розкритикував київський клуб за недостатню кількість ігрової практики свого клієнта.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Що таке шанс у Динамо і як його звуть?, Один з найкращих гравців чемпіонату Європи U-19, Людина, за яким ганялися Манчестер Сіті й Аякс, Напевно, Владислав Супряга його отримає тільки лише після того, коли головний тренер Динамо спробує в ролі нападника голкіпера Дениса Бойка, Що не так з розвитком молодих талантів в Україні?
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Саме такими заголовками усипана європейська преса напередодні чемпіонату світу в Польщі, який починається вже цього місяця", - написав Пироженко.
В активі 19-річного форварда 1 асист у 10 матчах поточного сезону.
Нагадаємо, Юний легіонер Динамо відновився після важкої травми.
Джерело - Чемпіон.