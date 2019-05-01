Саррі: Поважаю Айнтрахт. Вийти у фінал Ліги Європи буде складно

Вийти в фінал Ліги Європи лондонському Челсі, перегравши Айнтрахт, буде дуже важко.
Про це заявив головний тренер "аристократів" Мауріціо Саррі.
"Я поважаю Айнтрахт. Він грав з топ-клубами, і це дуже динамічна команда, яка грає в інтенсивний футбол. Його гравці при цьому потужні і по якостям нагадують празьку Славію, тільки при цьому вони вище рівнем. Особливо в атаці. Вийти у фінал буде складно", - сказав Саррі.
Нагадаємо, Саррі оштрафували на 8 тисяч фунтів за поведінку в матчі з Бернлі.
Раніше повідомлялося, що Саррі може очолити Рому.
Джерело - офіційний сайт УЄФА.