У збірної Серії є можливість завершити відбірковий цикл до Євро-2020 на одному з перших місць.

Про це заявив головний тренер збірної Младен Крстаич.

"У нас попереду ще багато матчів - цілих сім. Тобто, мова йде про те, що можна добути ще 21 заліковий пункт. Втім, ні в одному з матчів завдання здобути очки не буде легким. Але я щиро вірю в нашу команду і вважаю, що у нас є всі можливості, щоб завершити цей відбірковий цикл на одному з перших місць у нашій групі", - заявив Крстаич.

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"У нас покоління дуже талановитих молодих футболістів. Разом з ними грають і досвідчені гравці, що дає нам відмінний симбіоз. Ми не грали на чемпіонатах Європи 20 років, так що складно пояснити, наскільки важливо для нас знову потрапити туди", - підсумував коуч.

Нагадаємо, Жуніор Мораес отримав паспорт України.

Португальські ЗМІ не вірять, що натуралізація була законною.

Джерело - ua-football.