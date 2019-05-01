Воротар амстердамського Аякса Андре Онана висловив упевненість у своїй команді і заявив, що Аяксу під силу обіграти навіть Барселону.

Про це він розповів порталу Sport.

"Барселона - велика команда з видатними футболістами, але нам спершу потрібно пробитися в фінал. Сподіваюся, що пройдемо Тоттенгем, а з ким зіграємо у вирішальному матчі - мені все одно. Аякс вже вибив Реал і Ювентус, нам нема кого боятися", - заявив Онана.

Нагадаємо, Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Також, Аякс повторив рекорд Баварії та Реала в Лізі чемпіонів.

Джерело - Sport Arena.