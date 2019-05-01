Реал погодив умови контракту з лідером Тоттенгема

Мадридський Реал провів переговори з півзахисником Тоттенгема Крістіаном Еріксеном.

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, сторони погодили умови контракту, за яким зарплата данця значно зросте в порівнянні з нинішньою. Тепер "королівському клубу" належить обговорити можливий перехід з керівництвом Тоттенгема.

Раніше повідомлялося, що в лондонському клубі впевнені в продовженні контракту з 27-річним півзахисником.

Чинна угода гравця розрахована до літа 2020 року. Також, за інформацією ЗМІ, "шпори" не мають наміру розлучатися з Еріксеном і оцінюють його більш ніж в €200 млн.

Цього сезону Крістіан взяв участь у 33 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких записав на свій рахунок 7 голів і 12 результативних передач.

Нагадаємо, Еріксен обирає між Реалом та Манчестер Юнайтед.

Також, захисник Реала повідомив про бажання перейти в Манчестер Юнайтед.

Джерело - Depo.Сектор.