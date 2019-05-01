Почеттіно: Ми повинні перемогти в Амстердамі, якщо хочемо бути у фіналі

Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно вірить в загальний успіх команди в півфінальному протистоянні з Аяксом.

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Про це сказав сам спеціаліст.

"Це було дійсно важко. Ми не можемо собі дозволити так починати матч. Аякс був більш енергійний, свіжий і активний. Це було ключовим моментом. Ми створили кілька моментів, але не зуміли забити. Тоттенгем ще в грі, рахунок всього лише 0:1. Наступного тижня ми повинні перемогти в Амстердамі, якщо хочемо бути в фіналі",- цитує Почеттіно офіційний сайт Тоттенгема.