Тоттенгем - Аякс: дивитися онлайн-трансляцію півфіналу Ліги чемпіонів

Лондонський Тоттенгем прийме амстердамський Аякс у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.
Актуально: Тоттенгем - Аякс: анонс і прогноз півфінального матчу Ліги чемпіонів
Зустріч відбудеться на полі нового стадіону "шпор", Тоттенгем Готспур, сьогодні, 30 квітня.
Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.
Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Пряму трансляцію зі столиці Великобританії українські вболівальники зможуть побачити в ефірі телеканалу Футбол 1.
Також матч можна переглянути на відеоресурсі ОLL.TV.(Увага! Трансляція платна!)
Джерело - Чемпіон.