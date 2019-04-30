Тоттенгем - Аякс: дивитися онлайн-трансляцію півфіналу Ліги чемпіонів

Лондонський Тоттенгем прийме амстердамський Аякс у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.

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Зустріч відбудеться на полі нового стадіону "шпор", Тоттенгем Готспур, сьогодні, 30 квітня.

Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

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Пряму трансляцію зі столиці Великобританії українські вболівальники зможуть побачити в ефірі телеканалу Футбол 1.

Також матч можна переглянути на відеоресурсі ОLL.TV.(Увага! Трансляція платна!)

Джерело - Чемпіон.