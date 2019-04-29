Зінченко: Буде чудово, якщо Ман Сіті стане чемпіоном АПЛ

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко сподівається на чемпіонство манчестерського гранда в нинішньому сезоні.

Про це футболіст повідомив в інтерв'ю FourFourTwo.

"Нам було важко грати проти Бернлі, але найважливіше, що ми заробили такі потрібні три очки. Буде чудово, якщо Манчестер Сіті стане чемпіоном АПЛ. Тоді цей сезон буде фантастичним", - сказав Зінченко.