Зінченко: Буде чудово, якщо Ман Сіті стане чемпіоном АПЛ

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко сподівається на чемпіонство манчестерського гранда в нинішньому сезоні.
Про це футболіст повідомив в інтерв'ю FourFourTwo.
"Нам було важко грати проти Бернлі, але найважливіше, що ми заробили такі потрібні три очки. Буде чудово, якщо Манчестер Сіті стане чемпіоном АПЛ. Тоді цей сезон буде фантастичним", - сказав Зінченко.
Нагадаємо, захисник Манчестер Юнайтед вибув до кінця сезону.
Також, назвали найкращого гравця року в АПЛ.
Джерело - FourFourTwo.