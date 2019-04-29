Хедіра успішно переніс операцію на правому коліні

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра переніс операцію на правому коліні.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Німець вже приступив до реабілітації, але терміни відновлення гравця не називаються.

Операція полягала в артроскопічному чищенні коліна і була успішно проведена в Аугсбурзі за допомогою медичного штабу Ювентуса. Відзначимо, що німець точно не допоможе команді в матчах, що залишилися нинішнього сезону.

У нинішньому сезоні 32-річний Самі провів 17 матчів за Ювентус у всіх турнірах, пропустивши значну частину сезону через травми коліна і гомілки, а також проблем з серцем, на якому він переніс операцію в лютому.

Нагадаємо, захисник Манчестер Юнайтед вибув до кінця сезону.

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Джерело - Офіційний сайт Ювентуса.