Захисник Манчестер Юнайтед вибув до кінця сезону

Захисник Ерік Байллі травмував коліно і в поточному сезоні більше не зіграє.

Про це повідомив головний тренер Оле-Гуннар Сульшер для офіційного сайту клубу.

"Байллі знадобиться пройти МРТ. Він буде відсутній в наступних матчах команди, і не думаю, що ми побачимо його знову на полі до початку нового сезону", - сказав Сульшер.

Таким чином, Байллі точно не зіграє проти Гаддерсфілда і Кардіффа (12 травня). Також найближчий матч МЮ може пропустити й форвард Маркус Рашфорд, нападник отримав травму плеча і його участь в наступному поєдинку під питанням.

Нагадаємо, Шальке влітку може призначити екс-тренера Гаддерсфілда.

Також, назвали найкращого гравця року в АПЛ.

Джерело - Офіційний сайт МЮ.