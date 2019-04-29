Шальке влітку може призначити екс-тренера Гаддерсфілда

Німецький і американський тренер Девід Вагнер увійшов у сферу інтересів керівництва Шальке.

Про це повідомляє Bild.

Гельзенкірхенці знаходяться в пошуку наставника, адже не продовжуватимуть роботу з Хубом Стевенсом, який зараз перебуває на посаді виконуючого обов'язки тренера і буде працювати лише до кінця сезону.

Відзначимо, що останнім клубом Вагнера був Гаддерсфілд. Тренер покинув тер'єрів в січні за обопільною згодою сторін.

Вагнер займав пост головного тренера англійського клубу з листопада 2015 року та за підсумками сезону 2016/2017 зумів вивести клуб у Прем'єр-лігу. За підсумками минулого сезону Гаддерсфілд зайняв 16-е місце.

47-річний тренер виступав за Шальке в якості футболіста з 1995 по 1997 рік.

Нагадаємо, Коноплянка вибув на 2-3 тижні.

Також, Шальке не отримував пропозицій щодо трансферу Коноплянки.

Джерело - Bild.