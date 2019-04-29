Хацкевич: Складно зрозуміти, кому потрібен такий футбол

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич не задоволений призначенням матчу проти ФК Львова на Великдень.

Про це сказав сам наставник киян.

"Складно зрозуміти, кому потрібен такий футбол, і чим керувалися люди, що відповідають за ці питання, призначаючи поєдинки в такий день. Подивіться на цей порожній стадіон ... Зате, напевно, телеефір сьогодні буде хороший. Але ж ми граємо для глядачів! А сьогодні, таке відчуття, грали для родичів футболістів, які виходили на поле",- сказав Хацкевич.