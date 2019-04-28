Зінченко - третій у Манчестер Сіті за оцінками в матчі з Бернлі

Українець отримав високу оцінку за гру

У поєдинку 36-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті переграв Бернлі з мінімальним рахунком 1:0.

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч.

Українець отримав оцінку 7.8 від авторитетного видання WhoScored, що є третім показником в команді. Краще українця, за оцінками видання, сьогодні зіграв форвард Серхіо Агуеро (8.2) і захисник Емерік Ляпорт (8.0).

Нагадаємо, Зінченко підписав контракт з Puma.

Раніше Манчестер Сіті підписав контракт з Puma на 650 млн євро.

Джерело - Чемпіон.