Ребров: Ярмоленко чи Циганков? Однозначно Ярмоленко

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров порівняв вінгера Вест Гема Андрія Ярмоленка та капітана Динамо Віктора Циганкова.

Про це повідомляє Football Hub.

"Потенціал Циганкова ще розвивається, у нього велике майбутнє. Андрій - це великий футболіст, він зробив собі ім'я, вже грає в Європі. Якщо б мене спитали, кого я б взяв собі в команду: Ярмоленка чи Циганкова. Я б відповів, що взяв би Ярмоленка. Точно Ярмоленка!

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Але все залежить від цілей, які ставить перед собою команда. Приміром, якщо команда ще розвивається, це одне. А якщо вже треба давати результат - це інше. Тож, я б взяв Ярмоленка, адже Андрій - це гравець, який принесе результат вже зараз. Віктор - це футболіст, який формується. Хоча наразі він вважається лідером Динамо, але він ще формується як футболіст. У нього є хороший шанс розвиватися і я сподіваюся, що він ним скористаються", - сказав Ребров.