Форвард Наполі Дріс Мертенс відзначився в матчі 34-го туру Серії А проти Фрозіноне, тим самим забивши свій 81-й гол за неаполітанців в рамках чемпіонату.

Рівно стільки ж забив третій бомбардир Наполі в Серії А — Дієго Марадона. Тепер Мертенс ділить третю сходинку з легендарним аргентинцем і випередить його в разі ще одного взяття воріт.

Перше місце за цим показником посідає Антоніо Вояк (102), а другий рядок у Марека Хамшика (100), який лише взимку покинув команду.

У поточному сезоні Мертенс зіграв в 43 матчах за Наполі у всіх турнірах, забивши 15 голів і зробивши 12 результативних передач.

Наполі знаходиться на другій позиції чемпіонату Італії. У матчі з Фрозіноне перерву за рахунку 1:0.

Нагадаємо, Санчо повторив рекорд Лемпарда. Також, УЄФА дискваліфікувала П'янича на 2 матчі збірних.

Джерело - Чемпіон.