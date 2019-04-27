Сьогодні, 27 квітня, відбулися матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії, АПЛ
36 тур
27 квітня
Саутгемптон - Борнмут 3:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 12 Лонг, 1:1 - 20 Гослінг, 1:2 - Вілсон, 2:2 - 55 Ворд-Проуз, 3:2 - Таргетт 67, 3:3 - 86 Вілсон
Фулгем - Кардіфф 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 79 Бабел
Вотфорд - Вулвергемптон 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Хіменес, 1:1 - 49 Грей, 1:2 - 77 Жота
Крістал Пелас - Евертон 0:0
Брайтон - Ньюкасл 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Перес, 1:1 75 - Грос
Нагадаємо, Вест Гем переміг Тоттенгем у 36 турі АПЛ.
Раніше форвард Саутгемптона забив найшвидший гол в історії АПЛ.
Джерело - Чемпіон.