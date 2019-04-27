УЄФА дискваліфікувала П'янича на 2 матчі збірних

Півзахисник Ювентуса і збірної Боснії та Герцеговини Міралем П'янич дискваліфікований на два матчі національної команди за грубу гру.

Про це повідомляє ua-football.

У матчі відбіркового турніру до Євро-2020 проти збірної Греції (2:2) П'янич на 65-й хвилині був видалений за грубу гру проти півзахисника грецької збірної Зеки.

Таким чином, хавбек не допоможе збірній Боснії і Герцеговини в матчах з національними командами Фінляндії та Італії, які відбудуться 8 і 11 червня відповідно.

Нагадаємо, Неймара дискваліфікували на три єврокубкові матчі через критику суддівства.

Також, УЄФА виніс вердикт по скарзі Челсі на Динамо.

Джерело - Чемпіон.