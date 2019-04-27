Зідан: Хто сказав, що Бейл і Азар не зможуть грати разом?

Зірковий бельгієць з Челсі Еден Азар та валлієць Гарет Бейл зможуть грати разом у Реалі.

Про це сказав головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан.

"Бейл? Це гравець Реала, а що з ним буде далі - подивимося в кінці сезону. Кажуть, що Бейл не зможе грати разом з Азаром, якщо Еден перейде в Реал? Але це така ж дурість, як колись говорили, що ми не зможемо грати разом з Юрі Джоркаєффом. Два хороших гравця завжди знайдуть спільну мову на полі", - заявив Зідан.