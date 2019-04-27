Хацкевич: Корзун має певний рівень, але не відповідає рівню команди

Білоруський футболіст Микита Корзун не дотягує до рівня основи Динамо.

Про це повідомив головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.

"Динамо проводить шість-сім ігор на місяць. І всі ці матчі повинні вигравати, навіть нічия — вже погано. Футболіст повинен відповідати рівню команди! Виходити та вигравати, завжди. Так, певний рівень Микита тримав. Але не той, щоб постійно виходити на поле".

"Треба бути конкурентоспроможним, адже ти приїхав в іншу країну — з Білорусі в Україну. Ми говорили про менталітет... Ти — легіонер, ти повинен бути сильніше місцевого футболіста".

"Микита, звичайно, футболіст з характером, проте, ще раз кажу, потрібно розумніше конкурувати за місце в складі", - сказав Хацкевич.