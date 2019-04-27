Півзахисник Челсі Нгола Канте ризикує пропустити найважливіший матч проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив головний тренер Челсі Мауріціо Саррі для Goal.com.

Француз травмувався в понеділок в грі з Бернлі (2:2) і був замінений у перерві.

"Ми намагаємося відновити Канте до матчу, але поки я не впевнений [в його готовності]", - сказав тренер.

Канте в нинішньому сезоні взяв участь в 49 матчах Челсі, забивши 5 голів і віддавши 4 результативні передачі.

Матч між Челсі та Манчестер Юнайтед — ключовий в боротьбі за 4-ю позицію в чемпіонаті Англії. Команди займають 4-е і 6-е місця відповідно, а різниця між ними становить 3 очки.

Нагадаємо, форвард Саутгемптона забив найшвидший гол в історії АПЛ. Також, Ліверпуль встановив новий рекорд клубу в АПЛ.

Джерело - Goal.com.