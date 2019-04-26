Двоє гравців Маріуполя пропустять матч з Шахтарем

Напередодні донбаського дербі проти Шахтаря у 26-му турі УПЛ Маріуполь втратив двох гравців крім орендованих футболістів, які пропустять зустрічі за умовами контракту.

Про це повідомляє офіційний сайт азовців.

Це захисник Олексій Биков і півзахисник Валерій Федорчук. Перший пропустить матч через перебір жовтих карток, а екс-динамівець отримав пошкодження в останньому турі УПЛ проти Олександрії (1:2).

Нагадаємо, у Шахтаря 6 кадрових втрат перед грою з Маріуполем.

Джерело - Офіційний сайт Маріуполя.