Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 58

26 квітня День Народження у одного з найкращих півзахисників в історії Динамо.

За біло-синіх Олександр Заваров виступав із 1983 до 1988 роки, відігравши 153 офіційні матчі і забивши 44 голи!

У своїй кар'єрі футболіста Заваров двічі ставав чемпіоном СРСР, тричі вигравав Кубок СРСР, Кубок Італії, Кубок УЄФА і Кубок володарів Кубків, а ще він – віце-чемпіон Європи 1988.

Чотири роки поспіль, з 1986 по 1989 роки, він номінувався журналом France Football на звання найкращого футболіста Європи.

Джерело - Чемпіон.