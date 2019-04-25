Представники іспанської Ла-Ліги і Сегунди не підтримали ініціативу Королівської іспанської федерації футболу (RFEF) з приводу нового формату Кубка і Суперкубка.
Про це повідомляє Cope.
На минулому таємному голосуванні 39 клубів з двох вищих дивізіонів країни висловилося проти, а 2 проголосували за введення нового формату.
RFEF хоче затвердити Суперкубок країни в рамках фіналу між чьотирма командами і проводити його за кордоном. У розіграші перед стартом сезону братимуть участь два фіналісти Кубка Іспанії, а також дві кращі команди за підсумками чемпіонату.
Півфінальні зустрічі Кубка Іспанії будуть складатися з одного матчу, а не двох, як це було раніше.
У своїй заяві Ла-Ліга відзначає, що ці нововведення не були належним чином узгоджені з клубами.
Остаточно рішення затвердити новий формат буде прийнято 29 квітня.
Нагадаємо, Реал скаржитиметься на суддівство в матчі Ла-Ліги.
Також, одного з посадовців Федерації футболу Іспанії заарештувала поліція.
Джерело - Sport Arena.