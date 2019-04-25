39 - проти, 2 - за

Представники іспанської Ла-Ліги і Сегунди не підтримали ініціативу Королівської іспанської федерації футболу (RFEF) з приводу нового формату Кубка і Суперкубка.

Про це повідомляє Cope.

На минулому таємному голосуванні 39 клубів з двох вищих дивізіонів країни висловилося проти, а 2 проголосували за введення нового формату.

RFEF хоче затвердити Суперкубок країни в рамках фіналу між чьотирма командами і проводити його за кордоном. У розіграші перед стартом сезону братимуть участь два фіналісти Кубка Іспанії, а також дві кращі команди за підсумками чемпіонату.

Півфінальні зустрічі Кубка Іспанії будуть складатися з одного матчу, а не двох, як це було раніше.

У своїй заяві Ла-Ліга відзначає, що ці нововведення не були належним чином узгоджені з клубами.

Остаточно рішення затвердити новий формат буде прийнято 29 квітня.

Нагадаємо, Реал скаржитиметься на суддівство в матчі Ла-Ліги.

Також, одного з посадовців Федерації футболу Іспанії заарештувала поліція.

Джерело - Sport Arena.