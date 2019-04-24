Ультрас Динамо перед матчем 25-го туру УПЛ з Шахтарем провели акцію і розписали графіті внутрішні стіни НСК Олімпійський.

Брав участь в дійстві і капітан київського клубу Сергій Сидорчук.

Напис "Ласкаво просимо" додому пов'язаний з тим, що кияни останні чотири матчі провели в гостях.

Нагадаємо, поєдинок 25-го туру української Прем'єр-ліги між Динамо та Шахтарем відбудеться сьогодні, 24 квітня, в Києві на НСК Олімпійський.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку, починаючи з 18:15.

Джерело - Чемпіон.