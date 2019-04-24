Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті: дивитися онлайн-трансляцію матчу АПЛ

Сьогодні, 24-го квітня, відбудеться центральний матч 31-го туру АПЛ. Де зустрінуться дві команди з Манчестера. Юнайтед на Олд траффорд прийматиме Сіті.
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В Україні поєдинок Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті покаже телеканал Футбол 2
Також поєдинок транслюватиме інтернет-платформа OLL.TV (Увага! Трансляція платна!)
Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.
Джерело - Чемпіон.