Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті: дивитися онлайн-трансляцію матчу АПЛ

Сьогодні, 24-го квітня, відбудеться центральний матч 31-го туру АПЛ. Де зустрінуться дві команди з Манчестера. Юнайтед на Олд траффорд прийматиме Сіті.

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В Україні поєдинок Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті покаже телеканал Футбол 2

Також поєдинок транслюватиме інтернет-платформа OLL.TV (Увага! Трансляція платна!)

Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.

Джерело - Чемпіон.