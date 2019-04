Форвард Саутгемптона забив найшвидший гол в історії АПЛ

Гравець Саутгемптона Шейн Лонг став автором найшвидшого гола в історії АПЛ.

32-річний футболіст відкрив рахунок в матчі 35 туру АПЛ проти Вотфорда (1:0, перший тайм) через 6 секунд після початку зустрічі.

Shane Long with the quickest goal in Premier League history



6 Seconds😨😨#nffcshow

pic.twitter.com/v6pACB4gAi