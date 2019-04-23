Десна не втримала перемогу над Ворсклою у 25 турі УПЛ

Сьогодні, 23 квітня, у рамках 25-го туру Української Прем'єр-ліги Ворскла зіграли внічию з Десною.

Матч розпочався динамічно, вже на 2-й хвилині Михайло Сергійчук відкрив рахунок забивши у ворота Ворскли.

Вдало зігравши на добиванні після удару зі штрафного у виконанні Богданова, Хльобас вже на 14-й хвилині подвоїв рахунок.

Пенальті призначений у ворота полтавців не був реалізований Фаворовим. Однак, вже на 42-й хвилині забив Сергійчук, оформивши дубль і закріпивши перевагу Десни.

На початку другого тайму полтавці відповіли забитим голом, небезпечний момент реалізував Габелок. Вподальшому, Шарпар на 62-й хвилині реалізував пенальті у ворота Десни, а вже на 71-й хвилині Ворсклі вдалося зрівняти рахунок завдяки голу Кареки.

Чемпіонат України. УПЛ

25 тур

23 квітня

Ворскла — Десна 3:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 2 Сергійчук, 0:2 - 14 Хльобас, 0:3 - 42 Сергійчук, 1:3 - 52 Габелок, 2:3 - 62 пенальті Шарпар, 3:3 - 71 Карека.

Ворскла - Ткаченко, Артур, Мартиненко, Якубу (Даллку, 46), Чеснаков, Кобахідзе, Габелок, Ребенок, Шарпар, Петрович, Карека.

Десна - Паст, Фаворов, Імереков, Парцванія, Старенький, Огиря, Богданов, Мостовий, Фаворов, Сергійчук, Хльобас (Картушов, 58).

Попередження: Мостовий (27), Мартиненко (29), Кобахідзе (55).

Джерело - Чемпіон.