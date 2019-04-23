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Карпати розписали нічию з Чорноморцем у 25 турі УПЛ

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Карпати розписали нічию з Чорноморцем у 25 турі УПЛ

Сьогодні, 23 квітня, у рамках 25-го туру Української Прем'єр-ліги Карпати зіграли внічию з Чорноморцем.

Чемпіонат України. УПЛ

25 тур

23 квітня

Карпати — Чорноморець 0:0 (0:0)

Карпати — Кучинський, Слива, Сандохадзе, Ковтун, Онгла, Кльоц (Гуцуляк, 58), Мякушко, Швед, Нестеров, Понде, Ді Франко.

Чорноморець — Кожухар, Норенков, Грачов, Рижук, Вільхьяльмссон, Танчик, Бабенко, Морозенко, Мусолітін, Аржанов, Трубочкін.

Попередження: Танчик (39), Грачов (43), Морозенко (51).

Нагадаємо, агроном НСК Олімпійський розказав про стан газону після дебатів. Також, Олімпік переграв київський Арсенал.

Джерело - Чемпіон.

#Карпати, #Чорноморець, #УПЛ
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