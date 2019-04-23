Шахтар і УЄФА організували проведення проекту "Давай, грай" на лінії розмежування в Донбасі.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Проект реалізується фондом Shakhtar Social спільно з UEFA Foundation for Children і спрямований на розвиток масового дитячого футболу в Україні та популяризацію здорового способу життя.

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30 листопада 2018 року Shakhtar Social став переможцем грантової програми UEFA Foundation for Children і отримав фінансування проекту "Давай, грай!" В містах Донецької та Луганської областей на лінії розмежування. Тренування стартували в наступних населених пунктах: Щасті Луганської області (1,5 кілометра до лінії розмежування), Торецькому Донецької області (10 кілометрів) і Авдіївці (5 кілометрів).

До кінця квітня до проекту також долучаться Курахове, Мар'їнка, Красногорівка, Волноваха і Попасна.

Проект "Давай, грай" в останні роки став невід'ємною частиною програми з популяризації дитячого та юнацького футболу в Україні. Шахтар неодноразово організовував заходи в рамках проекту в різних українських містах, серед яких Харків і Львів, де Гірники в останні роки проводили домашні матчі чемпіонату України та єврокубків.

Нагадаємо, Вербич вірить, що Динамо наздожене Шахтар.

Також, Динамо оригінально прорекламувало матч проти Шахтаря.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.