Фільм про Марадону покажуть на Каннському кінофестивалі

Фільм Дієго Марадона буде показаний на кінофестивалі в Каннах, але не братиме участі в конкурсі.
Про це повідомляє Variety.com.
Режисером фільму став британець Азіф Кападіа, а продюсерами — Джейс Гей-Ріс і Пол Мартін.
У стрічці буде показана історія Марадони за часів його виступів за Наполі. З неаполітанцями Дієго двічі вигравав чемпіонат Італії і ще раз — Кубок УЄФА.
Нагадаємо, помер легендариний капітан Селтіка Біллі Макніл. Також, Стерлінг запропонував покарання за прояви расизму.
Джерело - Variety.com.