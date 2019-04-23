Фільм про Марадону покажуть на Каннському кінофестивалі

Фільм Дієго Марадона буде показаний на кінофестивалі в Каннах, але не братиме участі в конкурсі.

Про це повідомляє Variety.com.

Режисером фільму став британець Азіф Кападіа, а продюсерами — Джейс Гей-Ріс і Пол Мартін.

У стрічці буде показана історія Марадони за часів його виступів за Наполі. З неаполітанцями Дієго двічі вигравав чемпіонат Італії і ще раз — Кубок УЄФА.

Нагадаємо, помер легендариний капітан Селтіка Біллі Макніл. Також, Стерлінг запропонував покарання за прояви расизму.

Джерело - Variety.com.