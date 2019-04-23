Гравець відразу попросив допомоги лікарів

Під час матчу другого дивізіону чемпіонату Швеції гравець клубу Дегерфорс Маттіас Озгун отримав безглузду травму, пошкодивши око.

Про це повідомляють Sky Sports.

На початку другого тайму наставник Дегерфорса вирішив провести заміну, випустивши на поле Озгуна.

Коли 21-річний швед виходив на поле, його партнер Аксель Ліндаль, який залишав поле, випадково ткнув пальцем йому в око.

Маттіас одразу попросив допомоги медиків. Гра команд завершилася нічиєю з рахунком 1:1.

Нагадаємо, жорсткий фейл Моурінью. Особливий безглуздо впав на хокейному матчі в Москві.

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Джерело - Чемпіон.