Леганес не покидає надій зберегти орендованого українського воротаря Андрія Луніна ще на один сезон.

Про це повідомляє AS.

Однак також відомо, що в Мадриді незадоволені тим фактом, що гравець, за якого було віддано 8,5 мільйонів євро, практично весь сезон просидів на лавці запасних (п'ять матчів в сезоні, 364 ігрових хвилин на даний момент).

Відсутність довіри до Луніна вже спонукало Реал домовитися про суборенду Луніна в Уеску в січні поточного року, однак Леганес за згодою самого Луніна заблокував цей перехід.

А тепер, щоб переконати мадридців залишити українського воротаря ще на сезон у Леганесі, "огірки" поставлять в приклад іншого орендованого у мадридців футболіста - Оскара Арнаіса.

Цього сезону він став ключовим для Леганеса гравцем (28 матчів у всіх турнірах), хоча віддався Реалом в оренду без особливих надій на отримання Арнаісом постійної ігрової практики.

У Леганесі переконані, що у Луніна буде шанс в наступному сезоні себе проявити, і вірять, що Реал, незважаючи на прогрес Арнаіса, дозволить українцю залишитися.

Це, втім, суперечить, минулим повідомленням іспанських ЗМІ, відповідно до яких Зінедін Зідан може зробити Луніна другим воротарем Реала після Тібо Куртуа або Кейлора Наваса.

Нагадаємо, сейв Луніна визнали найкращим у Ла-Лізі.

Джерело - ua-football.