Манчестер Сіті може оновити трансферний рекорд влітку

Манчестер Сіті влітку готовий оновити свій трансферний рекорд придбанням півзахисника Атлетіко Родрі.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, спортивний директор "городян" вже кілька разів переглядав Родрі цього сезону.

Відзначається, що 22-річний футболіст повинен замінити Фернандіньо, якому скоро виповниться 34 роки. "Городяни" хочуть оформити трансфер вже до старту передсезонної підготовки до наступного сезону.

У свою чергу Атлетіко може відпустити іспанського гравця тільки за 70 мільйонів євро (близько 61 мільйона фунтів), які прописані в його контракті в якості відступних.

Тому якщо угода відбудеться, Родрі стане найдорожчою покупкою Манчестер Сіті. Поки нею залишається Ріяд Марез, який був куплений минулого літа у Лестера за 60 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, Марез хоче влітку покинути Манчестер Сіті.

Також, Манчестер Сіті збирається продати Гюндогана.

Джерело - FootBoom.