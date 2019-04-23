Франков: У Шахтаря вичерпався трансферний потенціал

Трансферний потенціал донецького Шахтаря вже вичерпався, незважаючи на виступи в Лізі чемпіонів.
Про це заявив редактор журналу Футбол Артем Франков.
"У нас взагалі практично неможливо щось відбити, якщо не грати на контору. Навіть Шахтар, який має в останні роки досить істотний лігочемпіонівський куш, не в змозі окупитися - оскільки вичерпався трансферний потенціал, прийшла пора витрачатися", - заявив Франков
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"Виведуть вони нове покоління на продажний рівень - подивимося, певні сумніви присутні (в тому числі за рівнем нашого чемпіонату) ", - написав журналіст.
У сезоні 2018/2019 Шахтар підписав Тете, Майкона, Соломона, Фернандо, Маркоса Антоніо, Кайоде, Сіпріано, Бондаренко, Олексія Шевченка та Жуніора Мораеса.
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Джерело - sport.ua.