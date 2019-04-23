Франков: У Шахтаря вичерпався трансферний потенціал

Трансферний потенціал донецького Шахтаря вже вичерпався, незважаючи на виступи в Лізі чемпіонів.

Про це заявив редактор журналу Футбол Артем Франков.

"У нас взагалі практично неможливо щось відбити, якщо не грати на контору. Навіть Шахтар, який має в останні роки досить істотний лігочемпіонівський куш, не в змозі окупитися - оскільки вичерпався трансферний потенціал, прийшла пора витрачатися", - заявив Франков