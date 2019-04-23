Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив у топ-4 найефективніших футболістів найкращих 5 ліг Європи за версією CIES.
Про це повідомляє Трібуна.
У Зінченко 90,5 балів ефективності в матчах за останні 3 місяці. Стільки ж у Ліонеля Мессі з Барселони і Матса Хуммельс з Баварії.
Найкращий у рейтингу за цей проміжок часу - Ілкай Гюндоган з Ман Сіті, у нього 92,7 бала.
На другому і третьому місці гравці Баварії - Тьяго Алькантара (92,6) і Ніколас Зюле (91,1).
Цього сезону Зінченко провів 24 матчі, забив 1 гол і зробив 5 ассистов.
Нагадаємо, Зінченко не може дочекатися дербі.
Також, Зінченко зіграв так, неначе і не було перерви на травму.
Джерело - Трібуна.