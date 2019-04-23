Центральний півзахисник Тоттенгема Мусса Сіссоко отримав травму і вірогідно пропустить матчі півфіналу Ліги чемпіонів з Аяксом.
Про це розповів тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно RMC.
"Сіссоко не зіграє з Аяксом. Напевно, він пропустить не менше двох тижнів. Я не вірю в те, що він встигне відновитися раніше ", - зазначив Почеттіно.
Сіссоко отримав травму в поєдинку Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.
У поточному сезоні Сіссоко провів за Тоттенгем 39 матчів у всіх турнірах, де віддав 4 результативні передачі.
Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком переміг Тоттенгем.
Джерело - sport.ua.