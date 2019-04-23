Центральний півзахисник Тоттенгема Мусса Сіссоко отримав травму і вірогідно пропустить матчі півфіналу Ліги чемпіонів з Аяксом.

Про це розповів тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно RMC.

"Сіссоко не зіграє з Аяксом. Напевно, він пропустить не менше двох тижнів. Я не вірю в те, що він встигне відновитися раніше ", - зазначив Почеттіно.