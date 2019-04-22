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Коваленко відновився і може зіграти проти Динамо

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Коваленко відновився і може зіграти проти Динамо

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко готується до матчу 24 туру УПЛ проти Динамо в загальній групі.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Футболіст відновився після травми та повернувся в загальну групу.

Гравець пропустив матч півфіналу Кубка України проти СК Дніпро-1 (2:0) через травму паху, але головний тренер "гірників" Паулу Фонсека після гри заявив, що гравець встигне відновитись.

Матч Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня о 18:30 на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, де Пена може дебютувати у грі з Шахтарем.

Раніше, Шахтар презентував брендований літак.

Джерело - Чемпіон.

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