Манчестер Юнайтед оновив антирекорд за пропущеними м'ячами в АПЛ

Манчестер Юнайтед після нищівної поразки від Евертона досяг позначки в 48 пропущених м'ячів в чемпіонаті. Це найгірший показник МЮ в історії АПЛ.

Якщо брати результати до епохи Прем'єр-ліги, то в останній раз Манчестер Юнайтед пускав 48 м'ячів в чемпіонаті Англії в сезоні 1978/1979.

Також важливо відзначити, що МЮ вперше з сезону 1994/1995 зазнав три виїзних поразок поспіль у Прем'єр-лізі.

Зараз Манчестер Юнайтед ризикує пролетіти повз місце в топ-4 і не вийти в наступному сезоні в Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що в кінці березня Оле-Гуннар Сульшер став головним тренером МЮ. Після призначення норвежця Червоні дияволи зазнали 4 поразки в 6 матчах у всіх турнірах, пропустивши при цьому 12 м'ячів.

Джерело - Чемпіон.